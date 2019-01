CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Gennaio 2019, 08:51

Un gesto d’amore, grande e straziante allo stesso tempo: diventare mamma e «donare» il bambino a una famiglia che non avrebbe mai potuto averne uno suo. Una scelta difficile ma piena di amore: partorire in anonimato in ospedale e fare così in modo che il bimbo che lei non avrebbe potuto crescere potesse essere subito adottato. Maria (nome di fantasia) ha partorito nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare e si è avvalsa della legge che consente alle donne di partorire in sicurezza in una struttura ospedaliera in anonimato. La giovane donna di origini dell’Est è stata accolta e curata con attenzione e dedizione, come qualsiasi altro paziente dall’equipe del primario Eutalia Esposito; dopo il parto naturale e la degenza, Maria è stata dimessa.