Coronavirus a Castellammare, nuovo focolaio nell'ospedale San Leonardo: sei sanitari positivi

Nuovo focolaio all’ospedale San Leonardo di Castellammare:6 operatori sanitari positivi. Si tratta di tre infermieri, 2 medici e un operatore socio sanitario in servizio nel blocco operatorio.

Sono tutti asintomatici: l’anestesita 64enne e l’infermiere di 51 anni entrambe residenti a Gragnano, i due infermieri stabiesi di 62 e 56 anni, e l’Oss 59enne anche lui di Castellammare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contagio di questo gruppo di sanitari è collegato al medico anestesista che la notte di Pasqua era in servizio con la febbre, ed è ancora positivo. L’uomo aveva partecipato ad un taglio cesareo, e secondo i colleghi che allertarono la direzione sanitaria, era arrivato già con sintomi sospetti. Così l’anestesista fu sostituito durante il turno, i locali furono sanificati e tutto il personale in servizio quella notte fu sottoposto a tampone. I primi risultati avevano dato esito negativo e fatto tirare un sospiro di sollievo, ma dopo 15 giorni i nuovi esami hanno svelato il contagio avvenuto probabilmente quella notte stessa. L’anestesista era risultato positivo il lunedì di Pasquetta, prima del turno di notte di sabato 11 era a lavoro anche mercoledì otto aprile. Secondo il racconto di alcuni colleghi dal blocco operatorio era passato alla Chirurgia per chiedere la misurazione della febbre, sintomi che l’uomo aveva sottovalutato. Prima dell’episodio febbrile il medico era stato controllato il 4 aprile risultando negativo al test sierologico. Ora il nuovo focolaio che segue quello esploso nei giorni scorsi tra Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dove furono 13 i sanitari contagiati. Diciannove quindi i casi recenti ma in tutto dall’inizio della pandemia sono 23 i sanitari del San Leonardo contagiati. Ora i sanitari sono impegnati nel rintracciare tutti i contatti dei cinque dipendenti del San Leonardo che fino a venerdì erano regolarmente in servizio.