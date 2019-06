Martedì 18 Giugno 2019, 12:21

I carabinieri della stazione di Castellammare hanno sequestrato nel rione Moscarella, una pistola semiautomatica e un revolver con matricola abrasa, 99 cartucce per semiautomatica e 28 per revolver oltre a 120 grammi circa di cocaina divisa in 200 dosi, 2 etti di mannite per il taglio dello stupefacente e 2 bilancini di precisione. Il tutto era nascosto in una cavità ricavata svuotando un paio di grandi mattoni del muro di una cantina in un palazzo del rione.