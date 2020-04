Castellammare, preferisce il carcere agli arresti domiciliari con la moglie ed evade

Evade dai domiciliari perché preferisce il carcere alla convivenza con la moglie. Un 48enne di Castellammare di Stabia ( Napoli) è stato arrestato dai militari della locale stazione per evasione dai domiciliari, ai quali si trovava per spaccio di droga.

LEGGI ANCHE Niente spaccio per strada, droga affidata ai corrieri postali

L'uomo si è presentato in stazione spiegando ai Carabinieri presenti di preferire il carcere alla convivenza con la moglie: i militari non hanno potuto fare a meno di arrestarlo per evasione, trovandosi così ad esaudire il suo desiderio. Il 48enne è stato quindi portato in carcere.



Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA