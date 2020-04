Castellammare, il racket colpisce di notte: in fiamme un chiosco di frutta

Incendio doloso nel cuore della notte: le fiamme avvolgono un chiosco della frutta in via Bonito. Il rogo è avvenuto stanotte nel rione Acqua della Madonna, a Castellammare di Stabia.

A fuoco è andato il chiosco di un 50enne residentee con piccoli precedenti alle spalle. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per avviare le indagini.

I primi riscontri portano, ovviamente, alla matrice dolosa del rogo, che è avvenuto nel cuore della notte, in un esercizio commerciale attualmente chiuso, in una strada praticamente deserta per le restrizioni imposte con l'emergenza coronavirus e con la pioggia battente. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa, ma è molto probabile che si tratti di un dispetto maturato dopo una lite.