Raid della babygang nella villa di Castellammare: due fratelli feriti a colpi di casco

Ai medici e ai poliziotti del commissariato di Castellammare, guidati dal dirigente Vincenzo Gioia, i due giovani stabiesi hanno raccontato di essere stati accerchiati sul lungomare da 8 ragazzini armati di casco che, senza alcun motivo, li avrebbero aggrediti. L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi delle giostrine in villa, quando ancora c'era gente a passeggio.



I due ragazzi sono stati medicati per ferite ed ematomi alla testa e su tutto il corpo, con una prognosi di 4 giorni. Sul caso indagano i poliziotti stabiesi, che sono sulle tracce dei ragazzini già autori di almeno un'altra aggressione simile in villa.



Amaro lo sfogo dei genitori: «Non manderemo più i nostri figli in villa, è un posto troppo pericoloso e non sorvegliato».

Sabato 31 Agosto 2019, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2019 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLAMMARE - Aggressione a colpi di casco, feriti due fratelli. L'ennesimo episodio di violenza arriva dalla villa comunale di Castellammare di Stabia. Durante la notte, due fratelli di 18 e 20 sono stati medicati dal personale del pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo.