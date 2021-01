Castellammare, rapina al supermercato: ​bottino di 300 euro, è caccia all'uomo

Castellammare. Entra nel supermercato poco prima della chiusura e mette a segno una rapina. Forse ha solo finto di essere armato. È caccia all'uomo a Castellammare di Stabia, dove i poliziotti del Commissariato stabiese hanno avviato le indagini sulla rapina avvenuta intorno alle 13 di oggi al supermercato MD del Viale Europa.

Dalla prima ricostruzione degli investigatori, è emerso che il rapinatore - con il volto coperto dalla mascherina - è entrato nel negozio minacciando i dipendenti con una pistola, in realtà mai estratta dalla tasca e che probabilmente neanche aveva. Senza mai mostrare l'arma, il bandito è riuscito a portare via poco meno di 300 euro in contanti, prima di darsi alla fuga. Dalle immagini registrate dalle telecamere interne e da quelle di videosorveglianza in strada sono già emersi dettagli utili all'identificazione del rapinatore.

