Castellammare, rapinato e aggredito in Villa uno studente Erasmus

Studente dell'Erasmus rapinato in villa comunale, ferito alla testa e portato in ospedale.

L'aggressione è avvenuta lunedì sera a Castellammare mentre 20enne spagnolo era in compagnia del gruppo di studenti che soggiorna in città per un progetto universitario. Il ragazzo camminava con un'amica quando è stato avvicinato da due persone che hanno provato a rapinarlo e poi lo hanno colpito con un casco.

Portato al pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare il 20enne è stato poi trasferito all'ospedale del Mare per medicare la ferita alla testa. Sulla vicenda indagano gli angenti del commissariato stabiese guidato dalla Dirigente Amalia Sorrentino.