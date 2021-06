Castellammare, raid nella notte: in fiamme le auto di un consigliere comunale

Castellammare. Rogo nella notte, in fiamme le auto di un consigliere comunale. È accaduto intorno alle 3 nella periferia nord di Castellammare di Stabia. Vittima del raid incendiario un consigliere comunale di centrodestra.

Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Castellammare di Stabia che hanno avviato le indagini agli ordini del primo dirigente Pietro Paolo Auriemma e del vicequestore Manuela Marafioti. Escluse le piste che portano all'intimidazione di camorra e a motivi legati alla politica, gli investigatori indagano nella vita privata del consigliere comunale, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

APPROFONDIMENTI LA CAMORRA Camorra, festa grande per il boss di Castellammare scarcerato: fuochi... IL DRAMMA Napoli, calciatore muore durante la partita per ricordare il fratello...

I vigili del fuoco non hanno trovato inneschi, ma è chiaro che si sia trattato di un incendio si origine dolosa. Distrutte una Madza cx ed una Fiat Panda aziendale del consigliere comunale, che ha regolarmente sporto denuncia in Commissariato. Gli investigatori lavorano sul dispetto per vicende di natura privata.