Castellammare, l'ospedale San Leonardo a pezzi: crolla il soffitto di una stanza

Venerdì 6 Luglio 2018, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 13:39

CASTELLAMMARE - Ospedale San Leonardo di Castellammare, crolla il soffitto di una stanza al piano terra, scatta l’emergenza sicurezza. Mattoni e pannelli sono caduti ieri pomeriggio all’interno dell’archivio mammografico, che si trova accanto agli spazio dove si eseguono le mammografie. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte del personale addetto al reparto che era entrato per recuperare del materiale. Per fortuna al momento del crollo nessuno era all’interno della stanza, e non ci sono stati feriti. Lo spazio è riservato al personale e frequentato solo da addetti specializzati negli esami diagnostici. «Abbiamo subito provveduto a mettere in sicurezza l’area - spiega il direttore Sanitario del San Leonardo Savio Marziani - il crollo è dovuto ad infiltrazioni di acqua. Abbiamo già verificato altre stanze e nessun macchinario ne locale ha subito ulteriori danni».Intanto la vera emergenza al San Leonardo resta quella legata alla carenza di personale. i sindacati autonomi accusano la direzione sanitaria di avallare turni non previsti dalla normativa, proprio per far fronte soprattuto in pronto soccorso alle carenze: «Contro qualsiasi normativa medici e infermieri fanno turni massacranti non rispettando le ore di risposo ma svolgendo spesso mattina-notte nella stessa giornata - spiega Antonio Cascone della Fsi-Usae- inoltre nuovi accessi sono regolati di cooperative esterne». Una gestione anomala secondo i sindacati ad appannaggio inoltre solo di alcuni ospedali che registrano meno accessi rispetto al San Leonardo di Castellammare. «Chiederemo - conclude Cascone - al sindaco, alla Procura, al presidente della Regione De Luca, se ci sono e a carico di chi responsabilità per questo scempio».