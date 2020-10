Giovane stabiese scomparsa da 24 ore appello della famiglia per ritrovarla. Si chiama Annamaria Annunzia e ha 28 anni e secondo il fratello "potrebbe essere stata addescata in villa comunale".

Questo il messaggio social che amici e conoscenti stanno condividendo nella speranza di ritrovare quanto prima la giovane che ha bisogno di medicinali e cure.

LEGGI ANCHE Elezioni comunali a Pomigliano, Del Mastro vince al ballottaggio: è il candidato di governo Pd-M5S

"Chiedo cortesemente di diffondere questo post, è mia sorella (purtroppo l'unica in nostro possesso, dopo mesi di dieta dratisca) è scomparsa da casa località Castellammare di Stabia, via Petrarca, tra le 13.30 e le 16.00 di ieri Domenica 4 Ottobre, è uscita di casa senza documenti, senza chiavi di casa e senza dire nulla a nessuno, si chiama Annamaria Annunziata, di anni 28, altezza 1.60, magra, capelli scuri, camminata molto lenta, sguardo basso. Soffre di insufficienza renale e pressione alta, non ha con se le sue medicine, è una persona molto timida e chiusa, non possiede social e quant'altro, non ha amici, non ha contattato nessuno familiare, presumiamo abbia potuto conoscere qualcuno in villa comunale dove le piaceva solitamente passeggiare e che sia stata adescata, abbiamo già denunciato la scomparsa alle autorità competenti. Non abbiamo altri dettagli. Chiunque l'avesse vista è pregato di telefonare a questo numero 351 8583 773 Grazie !"

© RIPRODUZIONE RISERVATA