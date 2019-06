Ad avere la peggio è un centauro stabiese, trasportato d'urgenza dal personale del 118 prima al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia, poi al Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sono gravissime ed è in pericolo di vita. Ha riportato le fratture di entrambe le gambe e un violento trauma cranico.



La ragazza che viaggiava in sua compagnia ha riportato ferite gravi a gambe e testa, ma secondo i medici non è in pericolo di vita ed ora è ricoverata all'ospedale stabiese. Ferite lievi anche per le tre persone in auto, in pronto soccorso con traumi vari.



Sul posto, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, ci sono gli agenti della polizia. A causare lo scontro potrebbe essere stata una manovra azzardata.

Martedì 11 Giugno 2019, 22:46

