Blitz a Castellammare, sequestrati una pistola pronta a sparare e 60 proiettili

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto e sequestrato una pistola pronta a sparare con 10 colpi nel serbatoio. L'arma, nascosta in una borsa in un edificio disabitato del rione Santa Caterina, è una Beretta modello 90 Two, cal. 9x21. Risultata rubata nel 2012 a San Giuseppe Vesuviano, sarà sottoposta ad esami balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue. I militari hanno rinvenuto nello zainetto anche un secondo serbatoio carico di 13 proiettili ed altre 37 munizioni di vario calibro.