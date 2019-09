Sfregiata la targa di Apuzzo a Castellammare, il sindaco: «Gesto vigliacco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 24 Settembre 2019, 12:00

CASTELLAMMARE - La targa dedicata a una vittima di mafia scompare dal quartiere bunker del clan D'Alessandro, e dopo Libera anche il sindaco attacca gli autori del gesto. «Lo sfregio alla targa dedicata a Carmine Apuzzo, carabiniere assassinato 43 anni fa nella strage di Alcamo Marina, è un atto vile. Chi commette questi gesti afferma il sindaco Gaetano Cimmino - pensa soltanto a distruggere la nostra storia e la nostra cultura. Il percorso di crescita culturale da portare avanti è lungo ed è attualmente in corso. E noi come istituzioni continueremo a batterci con ogni mezzo per combattere la malavita organizzata».