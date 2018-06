Domenica 17 Giugno 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 16 Giugno, 22:54

Castellammare. Sfregiò un cuoco all'interno della scuola del figlio per uno sguardo di troppo: condannato. Luigi Cascone, 27 anni, era stato arrestato a dicembre scorso perché accusato di aver sfregiato al volto un 40enne di Castellammare.L'assurda aggressione era avvenuta nell'atrio della scuola Sturzo di via D'Annunzio, mentre Antonio M. era a colloquio con gli insegnanti del figlio. Difeso dall'avvocato Francesco Schettino, Cascone ha affrontato il processo con rito abbreviato ed è stato condannato a 8 anni di reclusione dal gup del tribunale di Torre Annunziata, Mariaconcetta Criscuolo, come richiesto dal Pm Emilio Prisco.Il suo presunto complice, il 40enne stabiese Gaetano Savarese, sta invece affrontando il processo con rito ordinario. Secondo l'accusa, i due agirono perché la vittima li aveva guardati male: a causa dello scooter di Cascone parcheggiato sul marciapiede, un'anziana era stata costretta a camminare in strada. Lo sguardo di rimprovero dello chef gli costò uno sfregio con un taglierino lungo tutto il volto e oltre 40 punti di sutura.