Mercoledì 22 Agosto 2018, 18:07

CASTELLAMMARE - I pusher lasciano la periferia e spacciano nelle strade dello shopping. Ieri sera, i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne stabiese, con precedenti specifici.Durante i controlli della sera, il giovane è stato bloccato nella centralissima via Catello Fusco, mentre cercava di fuggire dopo aver lasciato a terra un borsello. All'interno c'erano 17 dosi di marijuana già confezionate e pronte per la vendita, ma anche 120 euro in contanti già incassati durante la serata. A casa, durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato altri 20 grammi di marijuana. Il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.