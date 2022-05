Castellammare: spari tra la folla della movida, ferita una ragazza di 23 anni

Castellammare. Sparatoria a due passi da municipio, ferita una donna. È accaduto intorno alle 23 in piazza Giovanni XXIII, a Castellammare di Stabia, a due passi dalla villa comunale e dai locali della movida. Una ragazza di 23 anni residente non lontano dal luogo dell'episodio è stata colpita da un giovane in scooter, che - secondo alcuni testimoni - avrebbe esploso almeno 4 proiettili tra la folla. La 23enne è stata colpita ad una gamba ed ha atteso diversi minuti a terra l'arrivo dei soccorsi. Sul posto, per avviare le indagini, sono subito giunti i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma pare che la 23enne si sia frapposta tra il sicario e un giovane, per poi essere ferita a sua volta. Un'ipotesi al vaglio degli investigatori, che al momento indagano a 360 gradi, senza escludere neanche l'agguato di camorra fallito.

