«Scappa: ci sono i carabinieri», 21enne arrestato nel Napoletano

Giovedì 22 Agosto 2019, 12:25

Un 21enne di Castellammare di Stabia , già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.L'attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento di un 64enne che, a bordo di una bici elettrica, si aggirava guardingo tra i palazzi del rione Savorito. Incrociata la pattuglia, il 64enne ha immediatamente allertato il 21enne urlando: «Scappa, ci sono i carabinieri».Inutile il tentativo di fuga del giovane che è stato bloccato. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato in una delle tasche dei pantaloni una stecchetta di hashish del peso di 0,5 grammi e 18 grammi di marijuana suddivisi in altrettante dosi. Nelle sue tasche anche 10,90 euro, somma ritenuta di provento illecito.Anche il 64enne è stato perquisito. Addosso aveva 310 euro, anche questi verosimilmente di origine illecita. il 21enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Il 64enne è stato invece denunciato all'autorità giudiziaria.