Castellammare di Stabia, controlli sul territorio: arrestato pusher 19enne

Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio il 19enne di Castellammare sorpreso dai carabinieri della sezione operativa locale in Piazza XXIII. Il suo comportamento era strano e la cosa non è sfuggita ai militari della sezione operativa.

Quando lo hanno perquisito gli hanno trovato addosso una bustina di hashish e due dosi di cocaina. Con gli stupefacenti anche un coltello a serramanico e 80 euro in contante ritenuto provento illecito. Emmanuel Del Gaudio, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

I militari della sezione radiomobile, invece, hanno arrestato Salvatore Abbellito, classe 66, per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. E’ stato sorpreso in Viale Europa a Castellammare, nonostante la misura in atto gli imponesse di non allontanarsi dal comune di Torre Annunziata.

Era a bordo di uno scooter e per questo è stato denunciato anche per guida senza patente. Anche lui ai domiciliari, è in attesa di giudizio.