Castellammare, tenta di fuggire ai controlli e investe vigile: denunciato

La polizia municipale di Castellammare lo stava mutando perché in divieto di sosta nei pressi dell'ospedale, ed tentato la fuga per evitare la sanzione, ma ha investito una vigilessa. È stato denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 40enne di Castellammare di Stabia.

L'episodio è avvenuto in mattinata, durante alcuni controlli della municipale sul viale Europa, in pieno centro a Castellammare. Una volta visto che i vigili stavano per multarlo, l'automobilista 40enne ha tentato di fuggire, investendo una agente.

La vettura è stata bloccata e il 40enne è stato condotto in stato di fermo al comando, prima della denuncia a piede libero. Nel frattempo, la vigilessa è stata visitata dai medici del pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia ed ha riportato lo schiacciamento di un piede e diverse lesioni lievi: fortunatamente se la caverà con qualche settimana di riposo.