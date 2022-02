Terme di Stabia, l'ultimo oltraggio: ​abbattuti gli alberi secolari del parco

Pini secolari abbattuti nell’ex Parco delle Terme di Stabia. Un disboscamento aggressivo e fuorilegge, avvenuto sotto gli occhi di residenti e automobilisti. La zona, infatti, si trova a margine della strada privata che conduce alla Statale Sorrentina. Il patrimonio termale di fatto non esiste più, venduto e spezzettato per saldare i debiti ed evitare il fallimento della Società Immobiliare Terme di Stabia (Sint), attualmente in liquidazione...

