Castellammare, con il tir travolge giovane in bici e poi fugge a piedi: denunciato

Con il suo camion travolge un 24enne in bici elettrica e poi abbandona il mezzo, dandosi alla fuga a piedi. È stato identificato e denunciato a piede libero un autotrasportatore 68enne di Torre Annunziata, accusato di omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in via Napoli, nella periferia di Castellammare di Stabia. Il 68enne ha travolto un ciclista 24enne, che è rimasto miracolosamente ferito in maniera lieve. Anziché prestargli soccorso, però, il camionista si è dato alla fuga a piedi, abbandonando il tir in strada e lasciando il giovane ferito a terra.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e gli agenti della polizia municipale stabiese, che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi ed avviare le indagini. In poco tempo, il 68enne - pregiudicato per contrabbando di sigarette - è stato identificato, ma si è presentato spontaneamente al comando della municipale, dove è stato denunciato a piede libero alla Procura di Torre Annunziata.