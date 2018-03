Venerdì 30 Marzo 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare. Travolge un vigile urbano per evitare la multa, giovane centauro fermato dopo la fuga. Poco dopo le 8 e 30 di stamattina panico al corso Vittorio Emanuele nel centro cittadino stabiese. Qui un agente della polizia municipale del comando di piazza Giovanni XXIII stava elevando una multa ad un centauro che aveva lasciato il suo scooter parcheggiato sulle strisce pedonali. Una normale multa per divieto di sosta che ha mandato su tutte le furie il proprietario del mezzo cha ha prima inveito contro il vigile urbano per poi scappare a bordo del suo scooter. Nel gvuadagnare la fuga il giovane ha investito l'agente passandogli con le ruote dello scooter sui piedi. Fortunatamente nulla di grave per il vigile urbano a cui i medici dell'ospedale San Leonardo hanno assegnato alcuni giorni di prognosi. Intanto è scattata la caccia all'uomo per tutto il mattino, ricerche a cui hanno partecipato anche polizia e carabinieri. Poi il giovane stabiese è stato rintracciato dalla polizia municipale e portato in caserma. Per lui scatterà l'accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.