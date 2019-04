Tre furgoni carichi di datteri di mare: sequestro e denunce a Castellammare

«L’attività di indagine e controllo del territorio continuerà incessantemente fino al totale smantellamento di questa organizzazione criminale che sta devastando i fondali di tutta la costiera sorrentina, ricompresa nel Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia. Obiettivo del Comando della Capitaneria di porto è quello garantire l’affermazione del principio di legalità, al fine di garantire la tutela ambientale della nostra bellissima costa», sono state le parole del Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese.

Domenica 28 Aprile 2019, 12:39

Lotta ai datterari: sequestrati 60 chilogrammi di molluschi proibiti in tre furgoni. Alle prime ore del mattino il nucleo di Polizia Giudiziaria composto da uomini e donne della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha effettuato il sequestro di oltre 60 chili di datteri di mare e la denuncia a piede libero di diverse persone già note all’Autorità Giudiziaria per i reati del caso. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti 3 furgoni che nella notte sfrecciavano per alcune zone periferiche della città, tra il rione San Marco e l'Aranciata Faito, il quartiere del falò della camorra.