Castellammare, vandalizzato lo striscione dell'Ascom contro la merce contraffatta

Giovedì 4 Gennaio 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare. Lotta contro l’abusivismo commerciale: vandalizzato e rubato lo striscione che l’Ascom Confcommercio aveva esposto appena due giorni prima. E’ accaduto tutto tra il 31 dicembre e il due gennaio: Jhonny De Meo, presidente dell’Ascom Confcommercio stabiese aveva fatto esporre in villa comunale, all’inizio di via Bonito, un lungo striscione che riprendeva una campagna nazionale dell’associazione di categoria dei commercianti per la lotta alla contraffazione.Sfondo blu e scritte in chiaro che avvisavano i consumatori sui rischi legati all’acquisto di merce illegale: «Se acquisti prodotti falsi commetti un reato, puoi mettere a serio rischio la tua salute e poi rischi una multa da 100 a 7000 euro”. Avvisi che qualcuno ha mal digerito tanto che dopo appena 48 ore il cartello è sparito. «Non siamo stati noi a toglierlo – commenta amareggiato il presidente De Meo – abbiamo allertato la polizia che ora farà le sue indagini e intanto lo stiamo facendo ristampare. La nostra è una battaglia di legalità anche in vista dei saldi che cominceranno fra pochi giorni». Insomma l’Ascom in rappresentanza dei suoi iscritti ha pensato così di difendersi dalla massiccia presenza di vu- cumprà che nei giorni festivi invadono la città. «Non vogliamo danneggiare nessuno, - prosegue De Meo - ma far riflettere i consumatori che soprattutto nei prossimi giorni acquistare nei negozi conviene di più che farlo in strada». Sta di fatto che lo striscione che fra pochi giorni ricomparirà allo stesso posto ha dato fastidio a qualcuno che fa del commercio illegale un introito certo e cospicuo, tra Natale e Capodanno erano all’incirca cento gli “illegali” che hanno invaso la villa comunale e le strade del centro.E sulla questione è intervenuto anche il direttore generale di Confcommercio Pasquale Russo:«Solidarietà al presidente Ascom di Castellammare che sta conducendo insieme a 500 commercianti una importante battaglia di legalità per evitare la vendita di merce falsa e prodotti senza le adeguate certificazioni da parte di venditori abusivi. Un problema grave per la tutela della cittadinanza oltre che per il decoro cittadino. Stigmatizziamo dunque l'episodio del furto dello striscione avvenuto l'altra notte che era stato realizzato dai commercianti che denunciano le gravi illegalità. Auspichiamo, in conclusione, un deciso intervento delle istituzioni».