Fincantieri Castellammare, varato il troncone della nave da crociera Virgin

Varo in Fincantieri, poco dopo le 11 il troncone della nave da crocierea Virgin Voyages è scesa in mare.

Non c'è stato il classico lancio di guanti in aria per una cerimonia più piccola, un varo tecnico come lo definiscono gli addetti ai lavori. La nave da crociera sarà assemblata in un altro stabilimento del gruppo, e da Castellammare come succede ormai da anni, partirà solo una parte dell’imbarcazione.

«Continua con professionalità il lavoro delle maestranze di Castellammare, un troncone importante che viene all’indomani del varo del prototipo Zeus e anticipa l’inizio della nuova costruzione della nave militare. Trattasi sempre di lavoro ma per noi il vero varo resta quello della nave completa - fa sapere Giovanni Nastelli, consigliere comune e dipendente Fincantieri - continua il pressing sulla regione affinché si trovi con Fincantieri un'intesa sulle risorse da investire per rendere competitivo da un punto di vista infrastrutturale il nostro sito allo scopo di potersi insediare definitivamente nel segmento militare che avrà nei prossimi anni un vasto orizzonte».