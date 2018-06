Violentata a 12 anni nel Napoletano, confessano i tre del branco: «Ma niente droga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Giugno 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 11:04

CASTELLAMMARE - «Sì, sono io. Mi dispiace». Uno alla volta si sono presentati davanti al magistrato, hanno risposto alle domande, hanno confessato quasi tutto. Hanno ammesso di aver stuprato in gruppo una ragazzina di dodici anni, si sono detti dispiaciuti, ma non si sono scusati. E, dopo l'udienza per la convalida del fermo, il gip del tribunale per i minorenni Pietro Avallone ha firmato l'ordinanza di cusodia cautelare in carcere per i tre ragazzi di Castellammare accusati di aver violentato una loro amica di Gragnano in uno degli stabili abbandonati delle Terme. Sono stati trasferiti in cella l'ex fidanzatino 14enne e due 15enni imparentati con elementi di spicco del clan D'Alessandro. In un carcere minorile, a meditare su quanto fatto.