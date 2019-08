Lunedì 12 Agosto 2019, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 19:59

Autobus sprofonda in una voragine, caos traffico al rientro dai lidi. Intorno alle 18,30 di oggi, un bus Eav che percorre la tratta stabiese è finito con la ruota posteriore sinistra in una buca che è improvvisamente sprofondata. La voragine si è aperta proprio di fronte all'ingresso dei lidi balneari di Pozzano, a Castellammare. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e polizia stradale, la strada che porta verso il centro di Castellammare è stata temporaneamente chiusa. Disagi per il traffico da e per la Penisola Sorrentina, con lunghe code che si sono create proprio all'orario di chiusura delle spiagge. In corso le operazioni dei vigili del fuoco.