Castellammare: yacht rischia di affondare, salvati in cinque

Yacht rischia di affondare, salvati in 5. È successo nel pomeriggio a Castellammare, davanti all'arenile. L'imbarcazione di 25 metri, di rientro nel porto turistico di Marina di Stabia dove è ormeggiato, ha rischiato di affondare dopo l'impatto con gli scogli che si trovano a largo dell'arenile stabiese. Subito allertato il personale del porto turistico che con un tender ha messo in salvo l'equipaggio e gli ospiti del natante. Intanto la Capitaneria di Porto ha inviato un rimorchiatore che ha recuperato e messo in sicurezza l'imbarcazione. I militari guidati dal comandante Achille Selleri hanno aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza del codice della navigazione. Lo Yacht è di proprietà di un imprenditore napoletano che stava rientrando da una giornata in mare. A bordo c'era anche il capitano che stava conducendo il 25 metri all'interno dei Marina di Stabia dove lo yacht è ormeggiato da tempo.

APPROFONDIMENTI L’EVENTO Tutto pronto per il Salone di Venezia: dal 29 maggio al 6 giugno... VELA A Capri tris di campioni per l'Europeo:vincono Xio,... SPETTACOLARE Pronto per il charter il mega yacht Geco: 55 metri di lusso e comfort...