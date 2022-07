Castello di Cisterna, arrestato pusher 37enne per spaccio

I Carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 37enne di Sant’Anastasia già noto alle forze dell’ordine.

Si trovava in Via Leopardi ed è stato subito perquisito. Addosso sono state ritrovate 24 dosi di crack, 6 di cocaina e 5 di hashish e 50 euro in contante ritenuto fondo cassa di un’attività illecita. L'uomo è stato arrestato e successivamente posto ai domiciliari. È ora in attesa di giudizio.