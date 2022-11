Ieri sera un uomo ha sparato sei colpi di pistola in via Borsellino a Castello di Cisterna: colpito un 40enne del posto alla gamba.

I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazioni dell'uomo ferito. La vittima è stata portata in ospedale a Nola dove rimane in osservazione, cosciente, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.