«Il Sindaco Grillo non ne azzecca una: mentre è stato precipitoso nell'assegnare immobili del Comune di Afragola a società della Regione per presunti servizi di pubblica utilità, non fa nulla per le scuole della città che non potranno disporre del complesso Lumo, costato diversi milioni ed assegnato ad esito di una opaca procedura ad una società sostenuta da taluni consiglieri comunali, al "modico" prezzo di mille euro al mese». La deputata campana della Lega Pina Castiello torna sulla questione di Afragola annunciando che per «le procedure sospette» adottate si è chiesta un'ispezione dei «Ministeri competentI, della Corte dei Conti e dell'Autorità Anticorruzione perché questo "modus operandi" autorizza più di un sospetto».

