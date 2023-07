Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto stamattina a Palazzo San Giacomo l'amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo.

Il colloquio si è focalizzato sulle sinergie già esistenti sul territorio tra Amministrazione comunale e Enel, da consolidare nell'ottica della transizione ambientale.

Tra le priorità individuate, l'accelerazione dei processi di elettrificazione. In generale, per Manfredi e Cattaneo vanno messi in campo progetti comuni finalizzati a migliorare la qualità dei servizi per i cittadini utenti.