Catturato a Berlino pusher 50enne: condannato per spaccio a Forcella

Arrestato 50enne napoletano, ritenuto elemento legato al clan Mazzarella. L’uomo, irreperibile dallo scorso maggio, era destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli. L'accusa: traffico di sostanze stupefacenti.

Bloccato ieri a Berlino, città dove il latitante si rifugiava, dalle autorità tedesche attivate dal servizio di Cooperazione internazionale di Polizia italiana su precise indicazioni dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. Il 50enne dovrà scontare la pena di 18 anni e 6 mesi di reclusione a seguito del provvedimento di condanna emesso dall’Autorità giudiziaria nell’ambito dell’operazione “Piazza Pulita” del 2007 coordinata dalla Ddda partenopea, in quanto indicato tra i principali gestori di una piazza di spaccio nel quartiere Forcella. L’arrestato è ora in carcere in attesa del provvedimento di estradizione.