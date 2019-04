Martedì 16 Aprile 2019, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Catturato a Torre del Greco latitante del clan Falanga- Di Gioia: inseguito su uno scooter guidato da un complice e bloccato dai carabinieri. È terminata in via Panoramica la fuga di Antonio Gaiezza, classe 76, scissionista che era ricercato dal 24 ottobre per scontare la pena in carcere di 6 anni per 416 bis.I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, hanno scoperto l’uomo in via Panoramica che, in sella ad uno scooter guidato da un fiancheggiatore, ha provato a sfuggire alla cattura. Dopo un inseguimento il latitante è stato arrestato e il centauro complice denunciato. Gaiezza era stato arrestato, insieme ad altri boss e gregari dei clan, per il giro di estorsioni agli imprenditori del porto di Torre del Greco.