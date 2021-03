Vico Equense, causa per un esproprio il Comune vince dopo 45 anni e incassa 4 milioni

Nel bilancio comunale di quest'anno si profila la possibilità di poter incrementare le risorse finanziarie di oltre 4 milioni di euro. Il Consiglio di Stato, infatti, con due articolate sentenze, ha accolto i ricorsi proposti dal Comune di Vico Equense contro le Cooperative edilizie «L'Ulivo» e «Domus Aequana» che hanno realizzato insediamenti abitativi di edilizia convenzionata su un suolo di proprietà privata negli anni Settanta, in via Le Pietre. Un totale di trenta appartamenti regolarmente assegnati agli aventi diritto.

Una lunga e articolata vicenda, tra delibere, ricorsi, appelli e sentenze, che si trascina dal 1976, quando l'amministrazione comunale dell'epoca realizza i due insediamenti abitativi in regime di edilizia convenzionata. Il proprietario del suolo impugna gli atti di esproprio, ma le Cooperative, il Comune e la Regione Campania, procedono comunque alla realizzazione delle case e alle relative assegnazioni.



Il Tar nel 1988 e il Consiglio di Stato nel 1999 dichiarano illegittimi tutti gli atti che hanno prodotto la realizzazione dell'insediamento. Le delibere e le autorizzazioni amministrative vengono annullate e il proprietario del terreno ricorre contro il Comune per il risarcimento delle relative indennità. La Corte di Appello, in sede civile, nel 2011 condanna il Comune di Vico Equense al pagamento di 4 milioni e 200mila euro. La decisione viene confermata anche in Cassazione.

Sempre nel 2011 subentra una nuova norma legislativa che consente di regolarizzare questo tipo di situazioni, una norma definita «acquisizione sanante»: in sostanza sono legittimate le acquisizioni irregolari di suolo dove sono stati realizzati gli immobili. L'uso del suolo, con le nuove norme in vigore, non è più privo di titolo e, quindi non si deve corrispondere al proprietario un risarcimento, ma un indennizzo globale, dal valore economico calcolato secondo legge. Il consiglio comunale, quindi, delibera, sulla base della nuova norma, che le case realizzate rispondono a un fine sociale di particolare rilevanza e, pertanto, devono essere conservate acquisendo il suolo dal privato con un indennizzo pari a 620mila euro. Successivamente, nel 2015, il consiglio comunale rileva che l'importo spettante al proprietario del suolo è di 3 milioni 941 mila euro, detratti dei 620mila euro già versati nel 2013.



Ma non è ancora la cifra definitiva. Il Comune di Vico Equense, con successive sentenze, ha dovuto corrispondere al proprietario del suolo, una superficie di circa quattromila metri quadrati, un importo complessivo di 4.189.433,17. Ma il Comune di Vico Equense, nel 2019, ha proposto ricorso. Dopo la lunga ed articolata esposizione dei fatti, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'amministrazione comunale, con la conseguente condanna dei 18 soci della cooperativa «L'Ulivo» e dei 12 della «Domus Aequana» al pagamento dell'importo di 4.189.433.17 di euro, in funzione delle rispettive quote dei singoli appartamenti. Circa 140mila euro pro-capite per chiudere un contenzioso lungo 45 anni, tra delibere, sentenze, appelli e ricorsi, da versare al Comune per l'indennizzo riconosciuto al proprietario del suolo.



