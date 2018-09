Cumana, cavalcavia pericolante a Pianura: nessuno interviene nonostante le denunce

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non passano solo sulle autostrade i cavalcavia fatiscenti ed insicuri per la sicurezza degli automobilisti. Anche in città ci sono diversi viadotti che necessitano di controlli ed interventi di manutenzione. Questo ad esempio, è il caso del sovrappasso della stazione Cumana di Pianura interdetto ai cittadini da ormai dieci anni. Era il 2008 quando l’attuale consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo segnalò la pericolosità del piano di calpestio ai Vigili del Fuoco che dopo un intervento, ne constatarono l’insicurezza rendendo necessaria la chiusura.L’intero tracciato che sovrasta i binari della Cumana, risulta pericolante in più punti e gran parte di esso presenta crepe e voragini che ne palesano l’instabilità. Gli stessi abitanti del posto, in più occasioni, hanno chiesto interventi di restauro e messa in sicurezza ai rappresentanti politici locali. Ma nulla sembra cambiare. Il ponte, tra l’altro, è anche luogo di ritrovo per i più giovani che spesso – proprio su quelle scale – si incontrano e sostano nelle ore pomeridiane.Attualmente, dopo diversi esposti dello stesso consigliere - come quello dello scorso 26 Agosto - l’Eav ha richiesto al comune una verifica sulla staticità della struttura a cui però ancora non è seguita alcuna risposta.