I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luigi Sorrentino, 34enne di Soccavo già noto alle forze dell'ordine.

Fermato durante un posto di controllo in via Campegna, Sorrentino è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per complessivi 3 grammi circa di sostanza.

In manette, il 34enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.



