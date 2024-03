Napoli sottopasso a rischio: lavori temporanei a Cavalleggeri

A Napoli il sottopasso a rischio di via Cavalleggeri d'Aosta va messo in sicurezza. Se ne occupa la Rete Ferroviaria Italiana, che lo scorso 4 mrzo, in seguito al distacco di calcinacci, è stata diffidata a intevenire con una nota ufficiale della Protezione Civile.



Per eseguire i lavori ritenuti "urgentissimi" Rfi ha chiesto l’istituzione del senso unico alternato fino al 24 marzo, in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6. I vigili, preso atto degli urgenti lavori di messa in sicurezza da realizzare al sottopasso, hanno espresso parere favorevole. Sicché nelle prossime notti ci sarà il senso unico alternato. Questi lavori, però, sono da considerarsi "temporanei" perché, spiega la documentazione ufficiale di Palazzo San Giacomo "Rete Ferroviaria Italiana ha precisato che i lavori di riqualificazione strutturali definitivi, per i quali sarà necessario prevedere analogo dispositivo di circolazione, saranno programmati dopo il passaggio del Giro d'Italia, previsto per il 12 maggio prossimo.