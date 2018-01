Domenica 21 Gennaio 2018, 21:17 - Ultimo aggiornamento: 21-01-2018 21:17

TORRE DEL GRECO - Prima l'immagine dello stemma del Comune di Torre del Greco, poi una panoramica della Litoranea, con un cavallo che pascola e quindi sporca la spiaggia. Ancora, un tappeto di rifiuti sull'arenile e la desolazione del mare d'inverno. Infine il titolo, decisamente eloquente: "Ahinoi". In un video che da due giorni circola su Youtube c'è la videodenuncia di un gruppo di cittadini di Torre del Greco, arrabbiati per le condizioni dell'arenile corallino: sette chilometri di spiaggia vulcanica ridotti, però, a discarica a cielo aperto.Oltre all'immondizia depositata selvaggiamente sulla "rena nera", colpisce la presenza di un cavallo che pascola sulla battigia: l'animale viene condotto avanti e indietro per una ventina di minuti da un uomo che guida una piccola carrozza, a pochi passi dal mare.Tutta la scena è stata ripresa da un testimone con una videocamera. Il video è stato caricato su Youtube e ha sollevato forti polemiche. Le proteste si sono subito da Youtube a Facebook. "Per chi come me ama questa città vedere queste immagini è straziante - il commento arrabbiato di Antonello A. - E' un grido d'aiuto: il nostro futuro parte dal mare, lo vogliamo capire? Il litorale non deve essere solo una promessa in un programma politico ma un impegno vero verso la città e i cittadini, 12 mesi all'anno, non soltanto d'estate".