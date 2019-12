Napoli, scacco alla coppia del cavallo di ritorno: rapinata una comitiva di ragazze in corso Umberto

Questa notte una ragazza è stata rapinata del cellulare da un uomo armato di pistola mentre passeggiava al corso Umberto in compagnia di altre due giovani. La vittima subito dopo è stata avvicinata da un extracomunitario che si è offerto di aiutarla a recuperare il cellulare e ha chiesto di avere un contatto telefonico da una delle ragazze.



Poco dopo è giunta una telefonata con cui uno sconosciuto ha fissato un appuntamento nella zona del mercato di Porta Nolana per la restituzione del cellulare in cambio di 80 euro.



A questo punto le giovani hanno avvicinato una volante dell’ufficio prevenzione generale e hanno raccontato l’accaduto ai poliziotti, che si sono presentati all’appuntamento al posto delle vittime; qui hanno bloccato l’uomo che le aveva avvicinate e un altro trovato in possesso del cellulare rapinato.



Idrissa Soumaro, 26enne della Costa d'Avorio, e Alseny Doumbouya, 27enne della Guinea, sono stati arrestati per tentata estorsione e ricettazione.