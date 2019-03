Cavallo fugge contromano in autostrada Napoli-Salerno, impatto fatale contro un camion

Martedì 19 Marzo 2019, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2019 14:31

Cavallo fugge dal maneggio e si immette contro mano in autostrada. E' successo questa mattina poco dopo le dieci tra Castellammare e Pompei, l'animale è fuggito dall'area dove ogni mattina si tiene il mercato dei fiori, a pochi passi dai caselli autostradali, e ha cominciato a correre lungo l'autostrada Napoli - Salerno. Delle due uscitem una che porta verso Napoli l'altra verso Salerno, il cavallo ha imboccato quella verso Napoli e ha cominciato a correre in direzione opposta alla circolazione. La sua corsa si è fermata quando ha impattato contro un camion. Sul posto la polizia stradale e l'Asl per la rimozione della carcassa. Rallentamenti fino a tarda mattinata a tutto il traffico in entrata a Castellammare. Non è la prima volta che un cavallo fugge dall'allevamento e si immette in autostrada, l'ultima volta era successo sempre sullo stesso tratto autostradale lo scorso mese di gennaio.