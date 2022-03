Cavi elettrici rubati a Mugnano, strade al buio: l'ira del sindaco

Cavi elettrici rubati da ignoti a Mugnano, in via Crispi e via Nuova Metropolitana. Il furto dei cavi ha determinato la sospensione del servizio di pubblica illuminazione nelle due arterie. Il sindaco Luigi Sarnataro ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine.

«È inaccettabile questo modo di agire che non fa altro che danneggiare i cittadini - spiega il primo cittadino - mi auguro che i responsabili siano individuati e puniti dalle forze dell'ordine. A causa del furto queste strade sono senza illuminazione pubblica, per tanto invito i cittadini a prestare maggiore attenzione durante gli spostamenti».