Cede canestro al Vomero, tragedia sfiorata: il degrado dei campi «fai da te»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Marzo 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il canestro disteso al suolo che vedete nelle foto, vinto dall'incuria e dalla ruggine, non è più lì a testimoniare il degrado che si trasforma in pericolo. L'hanno portato via ieri, conservato in un deposito della municipalità in attesa dello smaltimento come ferro vecchio, perché non c'è altro utilizzo possibile.Quel canestro l'altra sera era ancora in piedi, al centro di piazza Quattro Giornate al Vomero. C'era un gruppetto di ragazzi che giocava, come capita spesso: a un certo punto il canestro ha avuto un sussulto e, d'improvviso, s'è schiantato al suolo. Nel gruppo dei ragazzi solo uno non ha avuto la prontezza di allontanarsi rapidamente: ha percepito troppo tardi quel mostro di ferro e ruggine che si abbatteva, se l'è ritrovato addosso, ha cercato la fuga ed è stato colpito solo di striscio. Quando si è rialzato aveva una profonda ferita alla testa e il sangue che gli ricopriva il volto. È stato portato immediatamente al Cardarelli dove se l'è cavata con sette punti di sutura senza altre conseguenze, fortunatamente. Ma se non avesse avuto la prontezza di allontanarsi cosa sarebbe accaduto?