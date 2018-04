Cede il controsoffitto: chiude per inagibilità la scuola Angioletti

Mercoledì 4 Aprile 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 3 Aprile, 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - L’istituto comprensivo Angioletti domani sarà chiuso per inagibilità. A stabilirlo un consiglio d’istituto straordinario tenutosi oggi pomeriggio a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune. A darne comunicazione, tramite un avviso, la dirigente scolastica Lucia Massimo. «In seguito ad un sopralluogo effettuato nella sede centrale dell’IC G.B. Angioletti – si legge nella comunicazione - dei vigili del fuoco con il tecnico reperibile del Comune, Michele Borriello, ed il tecnico responsabile dell’edilizia scolastica Guglielmo Sorrentino che hanno riscontrato l’inagibilità momentanea del plesso, si dispone la sospensione di tutte le attività scolastiche e parascolastiche fino a dimostrazione di agibilità dell’intero edificio».«Ha ceduto una controsoffittatura – ha detto l’insegnante Carmela D’Alessio – per infiltrazioni d’acqua e dopo il sopralluogo dei vigili e un consiglio straordinario nel pomeriggio si è disposta la chiusura in maniera preventiva. Domani la ditta dovrà mettere a posto il cedimento, dopodiché si deciderà quando riprendere le attività».