Giovedì 23 Maggio 2019, 20:14

Crollano i solai dello storico palazzo dei conti Rocco di Torrepadula: chiusa via Nicola Rocco. Caos nel centro storico di Casoria. Cambiato il senso di marcia a via San Benedetto: automobilisti disorientati. Riproposto il doppio senso di marcia nel primo tratto di via Manzoni. Gli abitanti di via Leonardo da Vinci, strada già finita all'onore della cronaca per il furto delle telecamere di sorveglianza, si sentono prigionieri in casa a causa dei vari divieti di accesso alla parte antica della città.«Questo favorisce la microcriminalità: proprio perchè è difficile da raggiungere qui si rischia l'aumento degli episodi malavitosi», segnala un residente. Ieri mattina non a caso l'ennesima rapina con la gente che ormai non si sente più sicura.Il crollo dei solai dell'antico palazzo dei Torrepadula, venduto nel frattempo ad alcuni privati, nel frattempo, rappresenta l'ennesima emergenza per il vecchio centro. Intanto, il cedimento dei solai, avvenuto anche a causa delle infiltrazioni di acqua piovana in seguito alle piogge torrenziali degli ultimi giorni, rischia di indebolire i muri perimetrali con grave pericolo per la staticità dell'intero fabbricato. Domani summit dei tecnici comunali e vigili del fuoco per una ricognizione operativa a tutela e a garanzia dell'incolumità dei residenti dell'intera zona.