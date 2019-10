Napoli, si sbriciola il ponte di via Jannelli: «Fate verifiche prima di una tragedia»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 13:33

Cede Il ponte di via Jannelli, strada che funge da collegamento con la tangenziale. Oltre ad essere dissestato si mostra stamattina ai numerosi automobilisti con un evidente falla sul manto stradale. Tante le telefonate dei cittadini ai vigili del fuoco per informare dell’accaduto e per avere certezza che la percorribilità sia sicura.«Abbiamo telefonato ripetutamente i vigili del fuoco – dice Amalia, una residente – e solo dopo alcune ore ci hanno riposto garantendo di andare a verificare». Intanto i dubbi dei residenti crescono sulla percorribilità della strada. «Questa è una strada ad alta percorrenza – reclama un cittadino, Antonio – e nonostante i vigili del fuoco ci abbiano garantito un sopralluogo, a noi urge sapere se la strada può essere transitata, non vorremmo assistere all’ennesima tragedia».Intanto, un’automobilista che quotidianamente imbocca la tangenziale, reclama: «È sconfortante vedere l’abbandono di alcune strade come queste, si vede chiaramente da come sono degradate».