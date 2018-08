Sabato 11 Agosto 2018, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO. Cede una strada e tre auto rischiano di sprofondare: paura in zona Martiri D’Africa nella notte di San Lorenzo. Questa sera in via Gramsci, all’altezza del civico 30, alle 23.30 sono dovuti intervenire d’urgenza i vigili del fuoco del distaccamento di Torre del Greco per il cedimento improvviso della sede stradale e di un marciapiede.La strada è franata a causa della rottura di una condotta della Gori e stava per risucchiare tre auto parcheggiate che sono state recuperate in tempo dai vigili. Sul posto anche i tecnici del Comune e della Gori. La strada è stata messa in sicurezza per evitare il transito di auto e la ditta ha cominciato a lavorare per il ripristino dell’area.