Cellulari, portatile, Usb e soldi: arrestato a Napoli truffatore in partenza per l'Africa

Questa mattina un agente del Commissariato Palazzo di Giustizia, libero dal servizio, ha tratto in arresto Rosario Imperiale, perché colto in flagranza del reato di possesso di documento falso valido per l’espatrio. L’uomo, alla stazione centrale di Napoli, in procinto di partire alla volta di un paese del nord Africa, veniva trovato in possesso di passaporto recante la sua foto, ma intestato ad un familiare.



All’interno della stazione Centrale l’agente decideva di sottoporre a controllo l’Imperiale, già oggetto di indagine da parte del medesimo Commissariato per un presunto utilizzo di documenti alterati in un altro paio di occasioni.



L’uomo è stato altresì trovato in possesso di varie carte di credito, diverse sim- schede telefoniche, 6 apparecchi cellulari, un computer portatile, 4 chiavette usb e una cospicua somma di denaro contante sia in dollari ( 6.060$) che in euro (2.650). Il tutto è stato sottoposto a sequestro per consentire le relative seguenti indagini. L’uomo, che annovera diversi pregiudizi di polizia specifici, è stato arrestato e condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.

Giovedì 6 Settembre 2018, 20:16

