Cenone di Capodanno, c’è il caroprezzi «Le vongole vendute a peso d’oro»

Quello di stasera sarà il cenone più costoso degli ultimi anni. Le tavole dei napoletani saranno forse meno ricche rispetto alle precedenti occasioni, a causa dei rincari generalizzati dei beni alimentari, a partire da quelli di prima necessità. Quello che è certo è che il conto da sostenere, per la preparazione della cena di fine anno, sarà molto più elevato. Una conseguenza di due fattori combinati. Da un lato l’alto tasso di inflazione che ha caratterizzato gli ultimi sei mesi del 2021, dall’altro il fenomeno consueto dell’aumento dei prezzi in occasione delle festività natalizie.



La spesa per Capodanno è sempre stata una ghiotta opportunità per alcuni negozianti per ritoccare verso l’alto i prezzi dei cibi più richiesti. Ed anche in questo caso il costo del food è salito vertiginosamente. Gli esempi non mancano. Se ci si limita ai piatti tradizionali, il fenomeno del caro-prezzi determina casi anche clamorosi.

«Per la preparazione degli spaghetti con le vongole - spiega Massimo Di Porzio, leader della Fipe, la federazione dei pubblici esercizi aderente alla Confcommercio - dobbiamo considerare che un kg di vongole veraci, quando si trovano, può arrivare fino a 45 euro. Lo scorso anno costavano al massimo 30 euro». Mentre per una confezione di pasta di Gragnano il prezzo è lievitato fino a 4 euro, nella migliore della ipotesi. Tirando le somme, un cenone per una famiglia di 4 persone, solo alla voce “spaghetti alle vongole”, arriverà a superare i 50 euro. Naturalmente, si tratta solo di un esempio delle conseguenze dei rincari sulle tasche dei napoletani. Quello della pasta è uno dei casi più eclatanti di aumenti dei beni di prima necessità. Sul carrello della spesa si è abbattuta, da settembre in poi, quella che gli addetti ai lavori hanno definito una “tempesta perfetta”, con la combinazione tra l’aumento della domanda e il boom del costo delle materie prime.

Un fenomeno da cui è scaturito l’incremento del costo del grano e delle farine. L’effetto è stato inevitabile, con l’aumento dei prezzi del pane e della pasta. «Il costo della semola è cresciuto enormemente, così come quello dei trasporti - sottolinea Gianni Pacella, responsabile commerciale del pastificio “Il re della pasta” di Gragnano - e così siamo stato costretti ad arrivare fino 4 euro il kg. In realtà l’aumento reale del prodotto finito è del 45 per cento». Quello del pane, dunque, è un altro esempio - forse il più significativo - dei vertiginosi rincari determinatisi, in particolare, da settembre in poi. E del caro-prezzi delle materie prime ha risentito un altro dei cibi natalizi tradizionali. Il costo dei panettoni artigianali, secondo gli addetti ai lavori, è aumentato almeno del 10 per cento. Sui costi del cenone di fine anno, dunque, inciderà il caro-prezzi di tutti i beni alimentari. La media dei rincari, a giudizio delle associazioni, supera ampiamente il 10 per cento, ma in molti casi si va molto oltre. «I prezzi sono aumentati come ogni anno - spiega il leader regionale di Confesercenti Vincenzo Schiavo - dal 15 o 20 per cento di alcuni cibi al 25 per cento dei prodotti ittici. Questo non è accaduto per volontà delle piccole imprese ma della distribuzione che risente della carenza di personale e soprattutto degli aumenti di gas e luce».



L’incremento dei beni energetici, unito a quello dei carburanti, ha avuto quindi un impatto devastante sul costo finale. «Gli alimenti più colpiti da questi fenomeni - riprende Massimo Di Porzio - sono quelli legati alle farine, i prodotti ittici e l’ortofrutta. C’è un incremento generalizzato dovuto ai mercati internazionali, ma anche a qualche fenomeno speculativo. I rincari si sono verificati in tutto il 2021, ma si sono intensificati a Natale. Questa volta in modo più evidente, rispetto agli anni scorsi». Per gli addetti ai lavori c’è anche un altro elemento da prendere in considerazione. La recrudescenza della pandemia ha costretto molti ristoratori a cancellare i cenoni, determinando un mancato incasso per i commercianti. «La conseguenza - spiega Pacella - è che alcuni hanno aumentato i prezzi per rivalersi delle perdite».